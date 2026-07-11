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Сделки с Ираном не будет, если США не получат обогащенный уран, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2026
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03:16 11.07.2026
Сделки с Ираном не будет, если США не получат обогащенный уран, пишут СМИ

Reuters: сделка с Ираном не состоится, если США не получат обогащенный уран

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран.
  • Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, но Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Ели мы не получим эту пыль, сделки с Ираном не будет", - цитирует агентство собеседника.
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