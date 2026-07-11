МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокоточное оружие Вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили в Минобороны РФ.

В ночь на субботу ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве . Объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Также российские военные поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами объекты портовой инфраструктуры в Одессе , Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из шести ракет "Искандер", запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя высказывания Владимира Зеленского про проблемы системы ПРО Украины, что ему ничего не поможет.

Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Там отметили, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций Вооруженных Сил России на Сумском направлении.

ВСУ за сутки потеряли 1460 военнослужащих, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 178 940 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 112 танков и других боевых бронированных машин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 727 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 207 единиц специальной военной автомобильной техники.

Террористическая сущность Киева

Жители Монако и Франции после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве смогли убедиться в террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже.

Киев мог потерять контроль над частями своего силового аппарата, утверждает депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер, комментируя покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Заявление киевских властей о непричастности к подрыву "Северных потоков" является враньем и лицемерием, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, теракт на газопроводах санкционировал лично Владимир Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена.

Подлость ВСУ

Мобилизованных в ВСУ готовили исключительно к работе с советским оружием, тогда как иностранные образцы показывали лишь на макетах, а недовольных отправляли в штурмовые подразделения на передовую, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Илья Лурин.

Националисты из запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* убили сбросом с украинского БПЛА пограничника из 15-го погранотряда ВСУ, который пытался сдаться в плен в Могрице в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Украинское командование укрывает в Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады ВСУ, убивших своих же командиров взводов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Удары по мирным

Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.

Гражданские автобусы повреждены в результате атаки со стороны ВСУ в Запорожской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

ВСУ нанесли удары по зданию котельной и продуктовому магазину в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.

ВСУ добиваются гуманитарной катастрофы в прифронтовом городе Алешки на левом берегу Херсонской области, пытаясь регулярными обстрелами изолировать населенный пункт от снабжения, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Накачивание Украины оружием

Ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов Patriot, скорее всего, будут производиться не на Украине, а в Германии или в другой европейской стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

У Киева еще несколько лет не будет возможности собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство которых он может получить от США, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

Украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ скептически отнесся к обещаниям производства ракет для Patriot на Украине, назвав их преждевременными.

Польша готова обсудить модернизацию передаваемых Украине польских истребителей МиГ-29, но только за счет Киева, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО, вопреки заявлениям генсека альянса Марка Рютте, заявил, что не видит никаких признаков подготовки России к конфликту с НАТО, сообщает британская газета Times.

Годовщина Волынской резни

Памятные мероприятия проходят в субботу в Польше в годовщину Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами в 1943 году.

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, содержащие новые детали массовых безжалостных убийств мирных польских граждан, в том числе детей, украинскими националистами в 1943-1945 годах.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН**-УПА** являются одними из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень - Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил наименование "Имени героев УПА**" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе, заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек. Он пояснил, что причиной этого решения является героизация Украиной виновников Волынской резни.

Перезахоронение сторонников фашистов Украиной аморально, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.

Остановить героизацию нацистов на Украине можно, если режима Владимира Зеленского не будет, заявил РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

* Запрещенная в России террористическая организация.