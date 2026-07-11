Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области.

Цели были вскрыты в ходе воздушной разведки и оперативно уничтожены после передачи координат на командный пункт артиллерии.

Старший офицер подчеркнул, что военнослужащие группировки «Север» ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления БПЛА и склады хранения противника.

БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки "Север" залпом уничтожили пять пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области, лишив ВСУ возможности вести разведку и корректировку огня на ключевых участках, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Сармат.

"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ ", - рассказал военный.

Он отметил, что цели были вскрыты в ходе воздушной разведки подразделениями беспилотных систем. Операторы обнаружили места запуска и командные пункты, после чего координаты оперативно передали на командный пункт артиллерии для принятия решения об ударе.

"Для нас пункт управления дронами - крайне важная цель. Уничтожив один - мы обеспечим спокойствие не только штурмовым группам, но и себе на некоторое время", - добавил старший офицер.