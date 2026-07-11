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Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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Артиллеристы "Севера" уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ

«Торнадо-Г» уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области.
  • Цели были вскрыты в ходе воздушной разведки и оперативно уничтожены после передачи координат на командный пункт артиллерии.
  • Старший офицер подчеркнул, что военнослужащие группировки «Север» ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления БПЛА и склады хранения противника.
БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки "Север" залпом уничтожили пять пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области, лишив ВСУ возможности вести разведку и корректировку огня на ключевых участках, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Сармат.
"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ", - рассказал военный.
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Он отметил, что цели были вскрыты в ходе воздушной разведки подразделениями беспилотных систем. Операторы обнаружили места запуска и командные пункты, после чего координаты оперативно передали на командный пункт артиллерии для принятия решения об ударе.
"Для нас пункт управления дронами - крайне важная цель. Уничтожив один - мы обеспечим спокойствие не только штурмовым группам, но и себе на некоторое время", - добавил старший офицер.
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки "Север" ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления различными типами БПЛА и склады хранения противника.
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