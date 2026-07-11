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Российские бойцы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении - РИА Новости, 11.07.2026
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Российские бойцы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении

Российские дроноводы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 30 дронов-«ждунов» ВСУ на сумском направлении.
  • Работа велась на линии боевого соприкосновения при плановом патрулировании дорог и троп.
  • Дроны-«ждуны» были поражены прямыми попаданиями ВОГ с разведывательных дронов.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Разведчики операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 30 дронов-"ждунов" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Следопыт.
"Работали на самой линии боевого соприкосновения - здесь важно контролировать каждый метр, потому что противник активно минирует подходы и устраивает засады с помощью "ждунов". Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп - смотрели на изменения в ландшафте, свежие маскировочные укрытия", - сообщил агентству командир расчета БПЛА с позывным Следопыт.
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Он добавил, что в ходе патрулирования были обнаружены дроны-"ждуны" с боевыми частями, нацеленные на прохождение российской техники.
"Работали аккуратно: сбросами ВОГ (выстрел осколочный гранатометный - ред.) с разведывательных дронов поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться. За сутки в общей сложности нашим расчетом было уничтожено более 30 "ждунов", - сообщил он.
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