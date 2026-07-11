Российские бойцы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 30 дронов-«ждунов» ВСУ на сумском направлении.

Работа велась на линии боевого соприкосновения при плановом патрулировании дорог и троп.

Дроны-«ждуны» были поражены прямыми попаданиями ВОГ с разведывательных дронов.

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Разведчики операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 30 дронов-"ждунов" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Следопыт.

"Работали на самой линии боевого соприкосновения - здесь важно контролировать каждый метр, потому что противник активно минирует подходы и устраивает засады с помощью "ждунов". Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп - смотрели на изменения в ландшафте, свежие маскировочные укрытия", - сообщил агентству командир расчета БПЛА с позывным Следопыт.

Он добавил, что в ходе патрулирования были обнаружены дроны-"ждуны" с боевыми частями, нацеленные на прохождение российской техники.