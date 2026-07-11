Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.07.2026
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения специальной военной операции.
  • Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.
  • Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, а также сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
⁨"Подразделения группировки "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ", - рассказал Иван Бигма.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
05:03
Он добавил, что удары были зафиксированы в районах Славянска, Красного Лимана, Моначиновки, Староверовки, Святогорска и Щурова.
По его словам, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.
"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСлавянскКрасный ЛиманСвятогорскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала