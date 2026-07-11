Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения специальной военной операции.
- Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.
- Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, а также сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Подразделения группировки "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ", - рассказал Иван Бигма.
Он добавил, что удары были зафиксированы в районах Славянска, Красного Лимана, Моначиновки, Староверовки, Святогорска и Щурова.
По его словам, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.
"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса", - добавил он.
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22 июня 2022, 17:18