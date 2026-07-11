Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения специальной военной операции.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, а также сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

⁨"Подразделения группировки "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ ", - рассказал Иван Бигма.

Он добавил, что удары были зафиксированы в районах Славянска , Красного Лимана, Моначиновки, Староверовки, Святогорска и Щурова.

По его словам, потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.