На юге Москвы спасли 11 человек во время пожара в многоквартирном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Криворожской улице в Москве произошел пожар в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома.
- Спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе ребенка.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе ребенка, из дома на Криворожской улице в Москве, где в одной из квартир произошел пожар, сообщает в субботу столичный департамент ГОЧСиПБ.
Сообщение о пожаре поступило ночью, на место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению, а также сформировали группу для поиска и спасения людей.
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"Пожар произошел в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома… В ходе тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями были спасены 11 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении департамента.
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