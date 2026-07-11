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Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова внезапным - РИА Новости, 11.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:24 11.07.2026
Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова внезапным

Александр Мохов назвал смерть Юрия Смирнова неожиданностью

© Владимир ФедоренкоНародный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный артист России Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова неожиданностью.
  • Народный артист РФ Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Мохов, работавший с народным артистом РФ Юрием Смирновым над фильмом "Две судьбы", назвал уход актера неожиданностью.
Ранее в пресс-службе Театра на Таганке РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.
"Для нас это очень внезапная новость, не было даже намека. Он не болел, все было хорошо. Он был уже возрастным человеком, поэтому умер от старости", - сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя уход Смирнова.
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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КультураРоссияАлександр МоховТеатр на Таганке
 
 
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