Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова внезапным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный артист России Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова неожиданностью.
- Народный артист РФ Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Мохов, работавший с народным артистом РФ Юрием Смирновым над фильмом "Две судьбы", назвал уход актера неожиданностью.
Ранее в пресс-службе Театра на Таганке РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.
"Для нас это очень внезапная новость, не было даже намека. Он не болел, все было хорошо. Он был уже возрастным человеком, поэтому умер от старости", - сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя уход Смирнова.