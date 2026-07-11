Умер народный артист России Юрий Смирнов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни 11 июля 2026 года на 88-м году жизни.
- Актер до последних дней жизни активно участвовал в жизни Театра на Таганке и выходил на сцену.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке.
"Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В театре отметили, что до последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену.
Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.