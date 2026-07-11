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Умер народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 11.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:33 11.07.2026
Умер народный артист России Юрий Смирнов

Народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни

© Владимир ФедоренкоНародный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Владимир Федоренко
Народный артист России Юрий Смирнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни 11 июля 2026 года на 88-м году жизни.
  • Актер до последних дней жизни активно участвовал в жизни Театра на Таганке и выходил на сцену.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке.
"Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В театре отметили, что до последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену.
Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.
 
КультураТеатр на Таганке
 
 
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