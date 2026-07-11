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Психолог рассказала, как можно побороть привычку часами сидеть в соцсетях - РИА Новости, 11.07.2026
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11:37 11.07.2026
Психолог рассказала, как можно побороть привычку часами сидеть в соцсетях

Шидловская: привычку часами сидеть в соцсетях надо заменить на короткий сон

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психолог Елена Шидловская рассказала, что привычка скроллить ленту соцсетей вечером связана с истощением ресурса самоконтроля и стремлением мозга к легкому удовольствию.
  • Скроллинг может привести к уменьшению дофамина и создать эффект, аналогичный игровому автомату из-за непредсказуемости контента.
  • Тревожным сигналом является ситуация, когда скроллинг заменяет отдых, сон и живое общение, становясь способом убежать от тревоги и усталости.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вечер после тяжелого дня у многих людей выглядит одинаково: сил не осталось, а рука сама тянется к телефону; чтобы побороть эту привычку, необходимо заменить скроллинг ленты на короткий сон, прогулку, теплый душ или разговоры, рассказала психолог "Скандинавского центра здоровья" Елена Шидловская.
"Выбираться советую мягко, без резких запретов. Например, заметить момент, когда рука тянется к телефону не от скуки, а от истощения, и заменить пустую прокрутку настоящим восстановлением: коротким сном, прогулкой, теплым душем, разговором; убрать телефон из спальни и отключить автовоспроизведение видео", - сообщила она.
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Врач объяснила, почему это происходит. Так, к концу дня ресурс самоконтроля исчерпан: мозг много часов принимал решения, сдерживал эмоции и удерживал внимание. Когда энергии не остается, он идет по пути наименьшего сопротивления и тянется к самому "дешевому" источнику удовольствия. Короткие видео устроены как раз под это.
Кроме того, каждый новый ролик дает маленький выброс дофамина, то есть вещества, которое подкрепляет приятные действия, а непредсказуемость ленты работает по принципу игрового автомата: никогда не знаешь, каким будет следующий кадр, и это подталкивает листать дальше.
Скроллинг часто путают с ленью, хотя природа у него другая. При лени человек в силах действовать, но не хочет. При перегрузе у мозга физически не осталось ресурса на усилие, и он хватается за то, что не требует вложений.
Шидловская отметила, что тревожным сигналом для человека становится, когда ролики перестают отвлекать и начинают заменять отдых, сон и живое общение. Насторожить должно несколько признаков: человек садится на пять минут, а встает через два часа, после ленты не наступает облегчения, а опустошенность только растет.
"Когда прокрутка становится способом убежать от тревоги и усталости, это уже маркер выгорания", - пояснила она.
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