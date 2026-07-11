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Сафонов рассказал о сюжете на французском ТВ о его успехах в математике - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
11:39 11.07.2026
Сафонов рассказал о сюжете на французском ТВ о его успехах в математике

Сафонов рассказал, как о его успехах в математике говорило французское ТВ

© Фото : Соцсети Матвея СафоноваВратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк
Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Соцсети Матвея Сафонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал о сюжете французского телевидения, посвященном его школьным успехам в математике.
  • Французское телевидение приехало к родителям Сафонова и показало грамоту Олимпиады «Кенгуру» по математике, а также упомянуло, что он занял 77-е место в своем городе.
  • Выпуск «Шоу Воли» с участием Сафонова и его жены выйдет в эфир 12 июля в 22:40 по московскому времени.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал, как французское телевидение делало сюжет о его школьных успехах в математике.
Сафонов и его супруга Марина Кондратюк пришли на передачу "Шоу Воли" на телеканале ТНТ, где рассказали о сюжете по французскому ТВ.
"Они приезжали к моим родителям и спрашивали: "Что у вас есть с его детства?" Они выкатили список грамот, и я думаю, грамота Олимпиады "Кенгуру" по математике выглядела более презентабельной, чем другие. Ее сняли крупным планом, и в момент, когда мы обсуждали то, что я занимался математикой уже в более старших классах и что мне нравится математика, они решили показать, что я в своем городе в России занял 77-е место. Чтобы, так сказать, развеять все слухи", — рассказал Сафонов.
Выпуск "Шоу Воли" с участием Сафонова и его жены выйдет в эфир в воскресенье, 12 июля, в 22:40 по московскому времени.
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ФутболРоссияМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)математика
 
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