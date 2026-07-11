Сафонов рассказал о сюжете на французском ТВ о его успехах в математике

"Они приезжали к моим родителям и спрашивали: "Что у вас есть с его детства?" Они выкатили список грамот, и я думаю, грамота Олимпиады "Кенгуру" по математике выглядела более презентабельной, чем другие. Ее сняли крупным планом, и в момент, когда мы обсуждали то, что я занимался математикой уже в более старших классах и что мне нравится математика, они решили показать, что я в своем городе в России занял 77-е место. Чтобы, так сказать, развеять все слухи", — рассказал Сафонов.