Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, как перевозить скоропортящиеся продукты - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 11.07.2026
Роспотребнадзор рассказал, как перевозить скоропортящиеся продукты

Роспотребнадзор посоветовал перевозить скоропортящиеся продукты в термосумках

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине
Продажа мяса в магазине - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Продажа мяса в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скоропортящиеся продукты должны храниться при температуре не выше плюс 4 °C.
  • Для перевозки таких продуктов рекомендуется использовать автомобильные холодильники или термосумки, при этом сырые и готовые продукты следует разделять.
  • Многокомпонентные салаты с майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом и фастфуд лучше не брать с собой в дальнюю поездку на автомобиле.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты, должны храниться при температуре не выше плюс 4°C. Для их перевозки используйте автомобильные холодильники или термосумки. Обязательно разделяйте сырые и готовые продукты", - говорится в сообщении.
Пикник - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Роспотребнадзор рассказал, как организовать безопасный семейный пикник
8 июля, 01:20
В пресс-службе ведомства добавили, что все продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфуда.
"Если во время поездки вы заметили вздутие упаковки продукта, неприятный, кислый или гнилостный запах, изменение цвета или липкую слизистую поверхность, немедленно утилизируйте его", - заключили в Роспотребнадзоре.
Банка с солеными огурцами - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ботулизма в летний период
4 июля, 01:52
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала