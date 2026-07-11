Роспотребнадзор рассказал, как перевозить скоропортящиеся продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ Скоропортящиеся продукты должны храниться при температуре не выше плюс 4 °C.

Для перевозки таких продуктов рекомендуется использовать автомобильные холодильники или термосумки, при этом сырые и готовые продукты следует разделять.

Многокомпонентные салаты с майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом и фастфуд лучше не брать с собой в дальнюю поездку на автомобиле.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты, должны храниться при температуре не выше плюс 4°C. Для их перевозки используйте автомобильные холодильники или термосумки. Обязательно разделяйте сырые и готовые продукты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что все продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфуда.