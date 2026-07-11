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В Раменском ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.07.2026
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11:28 11.07.2026 (обновлено: 11:36 11.07.2026)
В Раменском ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: в Раменском ликвидировали открытое горение на складе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение складского здания в поселке Родники ликвидировано в 10:36.
  • Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, к тушению привлечены 71 человек и 24 единицы техники.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение складского здания в поселке Родники в Раменском городском округе, пожар локализован на 200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
«
"Открытое горение складского здания ликвидировано в 10:36, пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что к тушению привлечены 71 человек и 24 единицы техники
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