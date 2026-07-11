В Раменском ликвидировали открытое горение на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение складского здания в поселке Родники ликвидировано в 10:36.
- Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, к тушению привлечены 71 человек и 24 единицы техники.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение складского здания в поселке Родники в Раменском городском округе, пожар локализован на 200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
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"Открытое горение складского здания ликвидировано в 10:36, пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что к тушению привлечены 71 человек и 24 единицы техники
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