Глава ПМР рассказал о попытках Молдавии экономически удушить Приднестровье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский считает, что Молдавия предпринимает попытки экономического удушения Приднестровья.
- С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога.
- В ответ на действия Кишинева Приднестровье отменило льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
ТИРАСПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Молдавия предпринимает попытки экономического удушения Приднестровья, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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"Все предложения, поступившие в адрес молдавской стороны, — элементарные. Например, хотя бы открытие моста через реку Днестр до конца... Нет, мы не хотим. А чего не хотим? Не отвечают... Понятно, чего они хотят. Они хотят вероломно, в принципе, предпринимать попытки удушения Приднестровья через экономику", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава ПМР также считает, что молдавская сторона хочет использовать существующую ситуацию для создания проблем приднестровским хозяйствующим субъектам и нивелирования предпринимательской активности. По его словам, в конечном итоге это ведет к обнищанию населения Приднестровья.
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"Приднестровье переживало разные исторические периоды. Бывало и хуже. Но обратите внимание: у всех этих агрессоров всегда было одно желание — уничтожить приднестровский народ. Разметать его, распылить его. И что получилось? Ничего не получилось. И никогда не получится. Исторически здесь всегда был и будет приднестровский народ", - отметил Красносельский.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.