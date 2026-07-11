Глава ПМР рассказал о попытках Молдавии экономически удушить Приднестровье

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"Все предложения, поступившие в адрес молдавской стороны, — элементарные. Например, хотя бы открытие моста через реку Днестр до конца... Нет, мы не хотим. А чего не хотим? Не отвечают... Понятно, чего они хотят. Они хотят вероломно, в принципе, предпринимать попытки удушения Приднестровья через экономику", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".