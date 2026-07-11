"Три руки, четыре глаза и голова пса". Самые необычные православные иконы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Троеручица". Пожалуй, это один из самых необычных образов. Но не единственный. В русской иконографии есть и "трехликий" Христос, и святой с головой собаки, и даже "Всевидящее Око". О том, как они появились, — в материале РИА Новости.

В благодарность за спасение

Богоматерь Троеручица — название говорит само за себя. Разница лишь в расположении третьей руки: иногда ее помещают снизу иконы посередине, иногда — в левом нижнем углу. Любопытно, но на оригинальном образе, хранящемся в Хиландарском монастыре на Афоне, третья кисть не выписана, а изготовлена из серебра и наложена в качестве дара.

Согласно преданию, история связана со святым Иоанном Дамаскином. Он жил в VIII столетии в Сирии, которая была тогда под властью арабов. В миру его, выходца из знатного христианского рода, звали Мансур ибн Сенджун.

При халифате он дослужился до видного чиновника. Однако связей с Византией, ее верой и культурой, не утратил. К слову, там как раз набирала силу новая ересь — иконоборчество. Святые образа рьяно уничтожали как пережитки язычества. В ответ на кощунство Мансур написал изобличительное послание.

О нем быстро прознали в Константинополе. Разгневанный император Лев III решил подставить ибн Сенджуна. По его поручению от имени чиновника составили письмо, в котором византийский правитель якобы призывает к скорейшему освобождению Сирии от мусульманского гнета.

Фальшивку Лев передал халифу при личной встрече. Тот повелел отрубить Мансуру руку. А в назидание остальным выставил ее на городской площади. Оклеветанный всю ночь молился Деве Марии, а наутро обнаружил, что отсеченная кисть приросла обратно.

Пораженный увиденным, халиф простил Мансура. После этого тот постригся в монахи и отныне стал Иоанном Дамаскиным. Вскоре, как повествует предание, появилась и первая икона Богородицы с приложенной к ней третьей рукой — в благодарность за чудесное ее спасение.

Первые списки образа относятся к XI веку. Кисть на них делали из серебра, но со временем стали дописывать красками.

Особенно полюбился необычный сюжет на Руси, где процветало народное иконописное творчество. Строгого канона в те времена не существовало, поэтому каждый мастер располагал третью руку по своему усмотрению.

На основе всего нескольких строк

Из Константинополя пришел и другой непривычный глазу образ. В V столетии в столице построили храм близ древнего целебного родника. По легенде, на это место указала сама Дева Мария. Церковь назвали "Живоносный источник" и украсили несколькими статуями Богородицы.

Одна из них располагалась прямо над ключом. Считается, что эта скульптура и послужила прообразом для одноименной иконы. Божия Матерь с Младенцем на руках изображена над гигантской чашей, из которой бьет вода.

© Public Domain Икона "Живоносный источник". Россия. Середина XIX века © Public Domain Икона "Живоносный источник". Россия. Середина XIX века

"Радуйся, Богородице, приводящая смертных к Источнику жизни", — поется в одном из гимнов. Эти слова объясняют глубокий богословский смысл образа: для христиан Дева Мария — источник жизни, истины и пути. Именно так отцы Церкви в своих трудах именуют Христа.

В Средние века большинство населения было неграмотным. Прочесть богословские трактаты (уж тем более понять их смысл) могли единицы. Поэтому нередко книги заменялись иконами: с помощью визуальных образов верующим не только рассказывали о библейских событиях, но и разъясняли сложные догматы.

Один из примеров такого "богословия в картинках" — икона "Спас Недреманное Око": Иисус изображен здесь юношей, возлежащим с открытыми глазами. По обе стороны от него — Богоматерь и Ангел. Такая композиция — отсылка ко льву: в Средневековье считалось, что это животное спит именно так.

CC0 / / Икона "Спас Всевидящее око" CC0 / / Икона "Спас Всевидящее око"

Христа же сравнивали с царем зверей на основе всего нескольких строк из Священного Писания. "Вот, лев (храбрый человек. — Прим. ред.) от колена Иудина", — сказано в Откровении Иоанна Богослова. А сон символизирует трехдневное пребывание Спасителя во гробе перед воскресением.

"Неканоничен и уродлив"

В XVII веке фраза из псалмов ("Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его") породила "Спас Всевидящее Око". У этой иконы сложная и многогранная композиция.

В центре круга, символизирующего мироздание, — Христос с благословляющим жестом. В свою очередь, окружность вписана в четырехконечную звезду. Ее лучи — тетраморф (аллегория четырех евангелистов). Над Спасителем — Дева Мария, а еще выше — Бог Отец.

Помимо центрального круга, есть еще несколько, большего диаметра. В одних — части человеческого лица: глаза, уста и нос. В других — различные небесные силы. Каждый элемент образа обрамлен поясняющими строками из Евангелия.

Вариантов иконы Всевидящего Ока очень много. Мастера могут сделать композицию как относительно лаконичной, так и наполненной огромным количеством всевозможных христианских символов. В народе образ был довольно широко распространен. Однако не все священнослужители считали его каноническим, и споры на этот счет идут до сих пор.

А вот по поводу другого изображения Церковь высказалась весьма однозначно. В 1764-м Синод объявил его "неканоническим" и даже "уродливым". И оно, действительно, многим внушало ужас.

На одной голове — три лица и четыре глаза. Именно так некоторые иконописцы пытались наглядно отобразить догмат о Троице. Подобная иконография появилась в раннее Средневековье в Западной Европе. Но в XVII столетии была осуждена Римско-католической церковью. А вот на Руси к тому времени только-только начинала распространяться.

CC0 / / Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка CC0 / / Святой Христофор с волчьей головой, лубочная картинка

Народу он пришелся по душе

Еще один образ хоть и признали на Руси "уродливым", но в храмах все-таки оставили. Несмотря на то что на нем — святой с собачьей головой.

Почему святого Христофора, мученически погибшего в III веке, превратили в киноцефала, достоверно неизвестно. До наших дней дошло несколько вариантов его жития. В одних говорится, что он из собакоголовых — племени, которое, как считали в древности, обитало к югу от Сахары. В других — из берберов, чьи представители отличаются вытянутыми лицами. В-третьих, Христофора называют римлянином, но с "очень безобразным лицом".

Существует также гипотеза, что собачья голова — символ. Мол, святой был, как пес, предан Христу.

В XVIII веке изображения Христофора Псеглавца пытались запретить. Однако верующим причудливый образ пришелся по душе.