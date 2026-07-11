В России потушили 37 природных пожаров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки лесопожарные службы потушили 37 лесных пожаров в 15 регионах на площади 10 278 гектаров.
- В тушении пожаров были задействованы 3710 человек, 135 единиц техники и 48 воздушных судов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 37 лесных пожаров в 15 регионах России за сутки, сообщила Авиалесоохрана.
В Авиалесоохране уточнили, что в тушении лесных пожаров были задействованы 3710 человек, 135 единиц техники и 48 воздушных судов.
На сегодняшний день пожарные тушат149 лесных пожаров в 11 регионах, а основные причины происшествий - грозовая активность и человеческий фактор.