Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 11.07.2026
В России потушили 37 природных пожаров за сутки

В 15 регионах России за сутки потушили 37 лесных пожаров

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
Перейти в медиабанк
Природный пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки лесопожарные службы потушили 37 лесных пожаров в 15 регионах на площади 10 278 гектаров.
  • В тушении пожаров были задействованы 3710 человек, 135 единиц техники и 48 воздушных судов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 37 лесных пожаров в 15 регионах России за сутки, сообщила Авиалесоохрана.
"За прошедшие сутки 10.07.2026 в России лесопожарными службами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 278 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 15 регионах", - говорится в сообщении.
В Авиалесоохране уточнили, что в тушении лесных пожаров были задействованы 3710 человек, 135 единиц техники и 48 воздушных судов.
На сегодняшний день пожарные тушат149 лесных пожаров в 11 регионах, а основные причины происшествий - грозовая активность и человеческий фактор.
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии с 10 июля
9 июля, 09:47
 
ПроисшествияРоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала