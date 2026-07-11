В России потушили 37 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили 37 лесных пожаров в 15 регионах России за сутки, сообщила Авиалесоохрана.

В Авиалесоохране уточнили, что в тушении лесных пожаров были задействованы 3710 человек, 135 единиц техники и 48 воздушных судов.