В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Крупное возгорание на складе с емкостями с растворителем и отработанным маслом потушили в Сосновском районе Челябинской области, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в субботу в поселке Садовый произошло возгорание в здании склада, горели техника и бочки с горюче-смазочными материалами на открытой территории и частично внутри склада.