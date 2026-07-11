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В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами - РИА Новости, 11.07.2026
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17:19 11.07.2026
В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами

В Челябинской области потушили крупный пожар на складе с горючими материалами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Садовый Сосновского района Челябинской области произошло возгорание на складе с емкостями с растворителем и металлическими бочками с отработанным маслом.
  • Открытое горение ликвидировано, никто не пострадал, для установления причины происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория.
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Крупное возгорание на складе с емкостями с растворителем и отработанным маслом потушили в Сосновском районе Челябинской области, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в субботу в поселке Садовый произошло возгорание в здании склада, горели техника и бочки с горюче-смазочными материалами на открытой территории и частично внутри склада.
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"Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, внутри находились емкости с растворителем и металлические бочки с отработанным маслом", - говорится в сообщении.
Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ведомство.
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