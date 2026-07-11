В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Садовый Сосновского района Челябинской области произошло возгорание на складе с емкостями с растворителем и металлическими бочками с отработанным маслом.
- Открытое горение ликвидировано, никто не пострадал, для установления причины происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория.
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Крупное возгорание на складе с емкостями с растворителем и отработанным маслом потушили в Сосновском районе Челябинской области, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в субботу в поселке Садовый произошло возгорание в здании склада, горели техника и бочки с горюче-смазочными материалами на открытой территории и частично внутри склада.
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"Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, внутри находились емкости с растворителем и металлические бочки с отработанным маслом", - говорится в сообщении.
Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ведомство.
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