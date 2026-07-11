Рейтинг@Mail.ru
В Раменском потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 11.07.2026 (обновлено: 14:49 11.07.2026)
В Раменском потушили пожар на складе

МЧС: в Раменском потушили пожар на складе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в складском здании в поселке Родники в Раменском городском округе полностью ликвидирован.
  • Пострадавших в результате пожара нет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар, охвативший складское здание в поселке Родники в Раменском городском округе, полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
«
"Огонь в складском здании в Раменском ликвидирован, идет ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших при пожаре нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
На юге Москвы спасли 11 человек во время пожара в многоквартирном доме
Вчера, 10:34
 
ПроисшествияРаменскоеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала