В Раменском потушили пожар на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в складском здании в поселке Родники в Раменском городском округе полностью ликвидирован.
- Пострадавших в результате пожара нет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар, охвативший складское здание в поселке Родники в Раменском городском округе, полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
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"Огонь в складском здании в Раменском ликвидирован, идет ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших при пожаре нет.