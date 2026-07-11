В Подмосковье вспыхнул пожар на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Родники в Раменском городском округе произошло возгорание в складском здании.
- Все силы и средства направлены на тушение пожара.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в складском здании в поселке Родники в Раменском городском округе, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
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"Пожар в складском здании в Раменском городском округе в поселке Родники на улице Трудовая. Все силы и средства направлены и производят тушение", - сообщили в управлении.
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