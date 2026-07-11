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В Подмосковье вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 11.07.2026
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10:41 11.07.2026 (обновлено: 10:45 11.07.2026)
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе

МЧС: в подмосковном Раменском загорелся склад

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Родники в Раменском городском округе произошло возгорание в складском здании.
  • Все силы и средства направлены на тушение пожара.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в складском здании в поселке Родники в Раменском городском округе, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
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"Пожар в складском здании в Раменском городском округе в поселке Родники на улице Трудовая. Все силы и средства направлены и производят тушение", - сообщили в управлении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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