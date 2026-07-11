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Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 11.07.2026
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08:48 11.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Позднякова: дожди и температура до 26 градусов ожидаются в Москве в выходные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов.
  • В субботу прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, а в воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу в Москве сохранится облачная погода с прояснениями. В течение всех суток будет приниматься кратковременный дождь", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 18, дневная температура - плюс 24 - плюс 26 градусов.
"В воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления", - добавила она.
Позднякова уточнила, что ночью в воскресенье в Москве ожидается плюс 16 - плюс 18 градусов, дневная температура - плюс 20 - плюс 25 градусов.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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