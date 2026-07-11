Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ На выходных в Москве ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов.

В субботу прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, а в воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу в Москве сохранится облачная погода с прояснениями. В течение всех суток будет приниматься кратковременный дождь", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 18, дневная температура - плюс 24 - плюс 26 градусов.

"В воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления", - добавила она.