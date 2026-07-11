Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выходных в Москве ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов.
- В субботу прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями, а в воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу в Москве сохранится облачная погода с прояснениями. В течение всех суток будет приниматься кратковременный дождь", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 18, дневная температура - плюс 24 - плюс 26 градусов.
"В воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления", - добавила она.
Позднякова уточнила, что ночью в воскресенье в Москве ожидается плюс 16 - плюс 18 градусов, дневная температура - плюс 20 - плюс 25 градусов.