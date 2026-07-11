Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы с высокой результативностью наносят удары по морским портам Украины.
- Групповые удары также направлены на суда, доставляющие вооружение и военную технику режиму Зеленского.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы наносят удары с высокой результативностью и по морпортам Украины, и по судам, доставляющим вооружение режиму Зеленского, сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18