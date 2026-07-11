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В Словакии предложили выдвинуть Фицо на роль переговорщика от ЕС с Россией - РИА Новости, 11.07.2026
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05:42 11.07.2026
В Словакии предложили выдвинуть Фицо на роль переговорщика от ЕС с Россией

Политик Слота назвал Фицо лучшим кандидатом на роль переговорщика с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павол Слота, лидер словацкой политической партии DOMOV, считает Роберта Фицо подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с РФ.
  • По мнению Слоты, в переговорной команде Фицо должны быть люди, которые не боятся публично указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с РФ мог бы стать Роберт Фицо, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо, в переговорной команде которого, конечно, должны были быть те, кто не боится публично, а главное непрерывно и несмотря на разные угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта, то есть люди, к которым отношусь и я", - сказал Слота.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
ЕС не заинтересован в переговорах с Россией, заявил Грушко
23 июня, 11:08
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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20 мая, 06:45
 
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