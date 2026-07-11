Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павол Слота, лидер словацкой политической партии DOMOV, считает Роберта Фицо подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с РФ.
- По мнению Слоты, в переговорной команде Фицо должны быть люди, которые не боятся публично указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с РФ мог бы стать Роберт Фицо, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо, в переговорной команде которого, конечно, должны были быть те, кто не боится публично, а главное непрерывно и несмотря на разные угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта, то есть люди, к которым отношусь и я", - сказал Слота.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.