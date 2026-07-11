Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу и воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ В субботу воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, а в воскресенье ожидается похолодание до плюс 21–23 градусов.

В ночь с субботы на воскресенье местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а грозы наиболее вероятны в выходные в дневные часы.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздух в субботу в столице прогреется до плюс 26 градусов, а в воскресенье похолодает до плюс 21 - плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"В субботу воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, а в воскресенье ожидается небольшое похолодание, и температура составит от плюс 21 до плюс 23 градуса. Наиболее сильные дожди прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье: местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов", - рассказал синоптик.

Он отметил, что грозы вероятнее всего будут наблюдаться в выходные в дневные часы, в то время как над столицей будет проходить холодный фронт.