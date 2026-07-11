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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу и воскресенье - РИА Новости, 11.07.2026
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01:06 11.07.2026 (обновлено: 01:07 11.07.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу и воскресенье

Синоптик Голубев: в Москве на выходных ожидается похолодание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, а в воскресенье ожидается похолодание до плюс 21–23 градусов.
  • В ночь с субботы на воскресенье местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а грозы наиболее вероятны в выходные в дневные часы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздух в субботу в столице прогреется до плюс 26 градусов, а в воскресенье похолодает до плюс 21 - плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В субботу воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, а в воскресенье ожидается небольшое похолодание, и температура составит от плюс 21 до плюс 23 градуса. Наиболее сильные дожди прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье: местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов", - рассказал синоптик.
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Он отметил, что грозы вероятнее всего будут наблюдаться в выходные в дневные часы, в то время как над столицей будет проходить холодный фронт.
Голубев добавил, что на следующей неделе столбик термометра будет постепенно подниматься с плюс 21 до плюс 27 градусов.
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