В Петербурге за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге зафиксированы локальные ливни с грозами, в некоторых районах за 20 минут выпало свыше 20 миллиметров осадков.
- Сверхрасчетные дожди прошли в восьми районах города, лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля - РИА Новости. Локальные ливни с грозами зафиксированы в Санкт-Петербурге в субботу, самые сильные дожди, когда за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков, прошли в восьми районах, сообщил городской "Водоканал".
"В Северной столице проходят локальные ливни. В некоторых районах выпало свыше 20 миллиметров осадков за 20 минут", - говорится в сообщении.
Так, сверхрасчетные дожди прошли в Приморском, Калининском, Колпинском, Московском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском и Красносельском районах Петербурга. При этом лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.
Как отмечают в "Водоканале", при сильных дождях на улицах могут возникать временные скопления воды, которая в течение короткого времени полностью принимается системой водоотведения.
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