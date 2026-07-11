В Петербурге за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков

"В Северной столице проходят локальные ливни. В некоторых районах выпало свыше 20 миллиметров осадков за 20 минут", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Водоканале", при сильных дождях на улицах могут возникать временные скопления воды, которая в течение короткого времени полностью принимается системой водоотведения.