Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 11.07.2026
В Петербурге за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков

В нескольких районах Петербурга выпала четверть месячной нормы осадков

© РИА Новости / Игорь РуссакДождь в Петербурге
Дождь в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Дождь в Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге зафиксированы локальные ливни с грозами, в некоторых районах за 20 минут выпало свыше 20 миллиметров осадков.
  • Сверхрасчетные дожди прошли в восьми районах города, лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля - РИА Новости. Локальные ливни с грозами зафиксированы в Санкт-Петербурге в субботу, самые сильные дожди, когда за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков, прошли в восьми районах, сообщил городской "Водоканал".
"В Северной столице проходят локальные ливни. В некоторых районах выпало свыше 20 миллиметров осадков за 20 минут", - говорится в сообщении.
Последствия ураганного ветра от циклона Бернадетт - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Синоптик рассказал, как циклон "Бернадетт" влияет на погоду в ряде регионов
10 июля, 21:09
Так, сверхрасчетные дожди прошли в Приморском, Калининском, Колпинском, Московском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском и Красносельском районах Петербурга. При этом лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.
Как отмечают в "Водоканале", при сильных дождях на улицах могут возникать временные скопления воды, которая в течение короткого времени полностью принимается системой водоотведения.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве
Вчера, 18:16
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала