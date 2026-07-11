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Проведение переговоров США и Ирана 12 июля маловероятно, сообщил источник - РИА Новости, 11.07.2026
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22:28 11.07.2026
Проведение переговоров США и Ирана 12 июля маловероятно, сообщил источник

Проведение переговоров между США и Ираном в Пакистане 12 июля маловероятно

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение технических переговоров между США и Ираном 12 июля в столице Пакистана маловероятно.
  • Причина — проведение саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по делам женщин.
  • Иранские источники подтвердили отсутствие планов на поездку иранской делегации в Пакистан для переговоров с американской стороной.
ИСЛАМАБАД, 11 июл - РИА Новости. Проведение технических переговоров между США и Ираном 12 июля в столице Пакистана маловероятно из-за саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по делам женщин, сообщили РИА Новости пакистанские источники.
Ранее саудовский телеканал Al Hadath утверждал со ссылкой на высокопоставленный источник, что делегации США и Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане в воскресенье.
"Я не думаю, что в ближайшие дни в Исламабаде состоится раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, так как меры безопасности вблизи "красной зоны" являются частью подготовки к проведению саммита ОИС по делам женщин, который пройдет в Пакистане 12-13 июля", - сказал источник.
В свою очередь иранские источники подтвердили РИА Новости, что нет планов на поездку иранской делегации в Пакистан для переговоров с американской стороной, отметив, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи примет участие в саммите в Исламабаде.
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