Проведение переговоров США и Ирана 12 июля маловероятно, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Проведение технических переговоров между США и Ираном 12 июля в столице Пакистана маловероятно.

Причина — проведение саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по делам женщин.

Иранские источники подтвердили отсутствие планов на поездку иранской делегации в Пакистан для переговоров с американской стороной.

ИСЛАМАБАД, 11 июл - РИА Новости. Проведение технических переговоров между США и Ираном 12 июля в столице Пакистана маловероятно из-за саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по делам женщин, сообщили РИА Новости пакистанские источники.

Ранее саудовский телеканал Al Hadath утверждал со ссылкой на высокопоставленный источник, что делегации США Ирана на техническом уровне встретятся в Пакистане в воскресенье.

"Я не думаю, что в ближайшие дни в Исламабаде состоится раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, так как меры безопасности вблизи "красной зоны" являются частью подготовки к проведению саммита ОИС по делам женщин, который пройдет в Пакистане 12-13 июля", - сказал источник.