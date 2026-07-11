"Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — говорится в сообщении.

Как выяснило РИА Новости, производство по аналогичному разрешению налажено только у Японии и ФРГ.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.