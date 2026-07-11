Ракеты Patriot, скорее всего, не смогут произвести на Украине, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракеты для ЗРК Patriot, скорее всего, будут производить не на Украине, утверждает агентство Reuters.
- Их могут решить изготавливать в Германии или другой европейской стране.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ракеты для ЗРК Patriot, скорее всего, не будут производить на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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"Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — говорится в сообщении.
В среду президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Как выяснило РИА Новости, производство по аналогичному разрешению налажено только у Японии и ФРГ.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.