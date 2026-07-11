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Ракеты Patriot, скорее всего, не смогут произвести на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2026
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06:25 11.07.2026 (обновлено: 09:13 11.07.2026)
Ракеты Patriot, скорее всего, не смогут произвести на Украине, пишут СМИ

Reuters: ракеты Patriot, скорее всего, будет производить не Украина, а Германия

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракеты для ЗРК Patriot, скорее всего, будут производить не на Украине, утверждает агентство Reuters.
  • Их могут решить изготавливать в Германии или другой европейской стране.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ракеты для ЗРК Patriot, скорее всего, не будут производить на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«

"Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — говорится в сообщении.

В среду президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Как выяснило РИА Новости, производство по аналогичному разрешению налажено только у Японии и ФРГ.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСШАДональд ТрампНАТОЗРК Patriot
 
 
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