Эйфелева башня сократила часы работы из-за жары

ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Эйфелева башня сократит часы работы на выходных 11 и 12 июля из-за сильной жары, говорится в сообщении на официальном сайте парижской достопримечательности.

Ранее свой график из-за жаркой погоды сократили Лувр и музей Эжена Делакруа.

"В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня корректирует режим работы: в субботу, 11 июля, и в воскресенье, 12 июля, башня в исключительном порядке закроется в 16 часов", - сказано там.

В летний сезон главная парижская достопримечательность работает почти до часу ночи.

Помимо этого, о сокращении режима работы объявил и музей Орсе, который до 15 июля включительно будет закрывать свои двери в 17 часов. Обычно учреждение принимает посетителей до 18 часов, а по четвергам – до 21.45.