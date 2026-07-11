Рейтинг@Mail.ru
Эйфелева башня сократила часы работы из-за жары - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 11.07.2026
Эйфелева башня сократила часы работы из-за жары

Эйфелева башня вслед за Лувром сократила часы работы на выходных из-за жары

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Эйфелева башня сократит часы работы на выходных 11 и 12 июля из-за сильной жары, говорится в сообщении на официальном сайте парижской достопримечательности.
Ранее свой график из-за жаркой погоды сократили Лувр и музей Эжена Делакруа.
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Морги в Париже переполнены до предела из-за аномальной жары
27 июня, 20:10
"В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня корректирует режим работы: в субботу, 11 июля, и в воскресенье, 12 июля, башня в исключительном порядке закроется в 16 часов", - сказано там.
В летний сезон главная парижская достопримечательность работает почти до часу ночи.
Помимо этого, о сокращении режима работы объявил и музей Орсе, который до 15 июля включительно будет закрывать свои двери в 17 часов. Обычно учреждение принимает посетителей до 18 часов, а по четвергам – до 21.45.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Пошла жара: в Европе растет смертность, но Брюссель требует еще
2 июля, 08:00
 
ФранцияЕвропаЭжен ДелакруаЭйфелева башняПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала