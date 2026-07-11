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Овчинский: цикл мероприятий об архитектуре пройдет в "Макете Москвы" в июле - РИА Новости, 11.07.2026
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11:20 11.07.2026
Овчинский: цикл мероприятий об архитектуре пройдет в "Макете Москвы" в июле

Овчинский: серию мероприятий об архитектуре проведут в "Макете Москвы" на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Цикл мероприятий о столичной архитектуре пройдет в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в июле, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Архитектура окружает человека каждый день, но далеко не всегда мы задумываемся, сколько идей, труда и профессиональных решений стоит за обликом города. Поэтому важно создавать площадки, где о развитии Москвы можно рассказать простым и понятным языком, а знакомство с профессией архитектора сделать доступным для всей семьи", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Так, фотовыставка "Современная архитектура Москвы" будет работать в павильоне на ВДНХ с 14 июля по 31 августа. Экспозицию сформируют снимки спорткомплексов, медцентров, жилых кварталов, социальных и общественных объектов города, которые позволят оценить сочетание исторической застройки, современных технологий и смелых архитектурных решений, заметил чиновник.
Лекция "Архитектура советского модернизма", по словам руководителя департамента, состоится в "Макете Москвы" 16 июля. Слушателям, в частности, расскажут, почему здания второй половины прошлого века сегодня все чаще рассматривают как важную часть архитектурного наследия города.
В программу мероприятий о столичной архитектуре, запланированных в "Макете Москвы", также вошли три творческих мастер-класса для детей. Собрать модель многоэтажного дома ребятам предложат 17 июля, создать объемное тематическое панно – 24 июля, сконструировать картонный домик – 31 июля, уточнил министр. Необходимые для участия материалы маленьким москвичам выдадут на площадке.
Ранее в департаменте градостроительной политики заявили, что в столице в 2025 году ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья для участников программы реновации, что сделало Московский фонд реновации лидером по вводу среди российских девелоперских компаний. Речь идет о сдаче 119 многоэтажных домов на более чем 35 тысяч квартир.
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