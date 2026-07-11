Родственники советских солдат осудили осквернение надгробий в Нидерландах

Краткий пересказ от РИА ИИ Неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом, облили красной краской около 150 надгробий.

Родственники советских солдат осудили произошедшее, назвав его надругательством над памятью погибших.

Российская сторона будет настаивать на наказании виновных и устранении ущерба.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Родственники советских солдат, похороненных на мемориальном кладбище под нидерландским Лесденом, резко осудили осквернение надгробий, назвав произошедшее надругательством над памятью погибших, сообщил РИА Новости фонд "Советское поле славы", занимающийся поддержанием мемориала.

Директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг в пятницу рассказал РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий: они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента. В субботу специалисты приступили к очистке оскверненных надгробий.

"Это не просто разрушение памятников. Это попытка надругаться над памятью людей, которые пережили ужасы войны, страдали в плену и так и не смогли вернуться домой", - приводятся в заявлении фонда слова внучки захороненного в Нидерландах солдата из Казахстана Дильназ Баратовой.

Внучка советского воина при этом выразила уверенность, что подобные действия не смогут уничтожить память о погибших. По ее словам, новость глубоко потрясла всю ее семью.

Доктор исторических наук, профессор Рубен Мелконян из Армении, чей дед похоронен на "Советском поле славы", назвал произошедшее отвратительным актом вандализма и атакой на человеческие и нравственные ценности. После посещения мемориала он воспринимал это место как символ человечности и уважения к памяти павших.

"Я думал, что после всех страданий солдаты наконец обрели покой. Но оказалось, что их могилы не дают покоя некоторым людям", - подчеркнул он.

В российском посольстве в Гааге агентству заявили, что РФ будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил и устранении ущерба; подобным актам вандализма нет никакого оправдания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий.