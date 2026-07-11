Польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе.

Причиной этого решения является, по заявлению кандидата на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслава Чарнека, героизация Украиной виновников Волынской резни.

Партия требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, запланированном на 15–17 июля.

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе, заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек.

Как пояснил политик, причиной этого решения является героизация Украиной виновников Волынской резни.

"В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие", — заявил Чарнек на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.

Партия "Право и справедливость" требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, запланированном на 15-17 июля.

Одиннадцатого июля считается кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В этот день украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.