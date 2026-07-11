Рейтинг@Mail.ru
Польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 11.07.2026 (обновлено: 11:52 11.07.2026)
Польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС

Чарнек: польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе.
  • Причиной этого решения является, по заявлению кандидата на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслава Чарнека, героизация Украиной виновников Волынской резни.
  • Партия требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, запланированном на 15–17 июля.
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе, заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек.
Как пояснил политик, причиной этого решения является героизация Украиной виновников Волынской резни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Премьер Польши призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов
10 июля, 14:47
"В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие", — заявил Чарнек на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.
Партия "Право и справедливость" требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, запланированном на 15-17 июля.
Одиннадцатого июля считается кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В этот день украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Разорвать на клочки". В Польше жестко высказались о Зеленском
8 июля, 22:59
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Глава МВД Польши рассказал, чего страна ожидает от Украины
2 июля, 14:48
 
В миреУкраинаВаршаваЛюблинВладимир ЗеленскийПраво и справедливостьЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала