В Нидерландах приступили к очистке оскверненных могил на советском кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ Неизвестные осквернили около 150 надгробий на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах, облили их красной краской.

Специалисты приступили к очистке поврежденных надгробий, обелиска и стены, а также к удалению граффити.

Посольство в Гааге заявило, что Россия будет настаивать на наказании виновных и устранении ущерба.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах после акта вандализма, сообщил в субботу одноименный фонд, который занимается поддержанием кладбища советских воинов.

Директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг в пятницу рассказал РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий: они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента.

"Специалисты были направлены для очистки обелиска, стены и поврежденных надгробий, а также для удаления граффити", - говорится в заявлении фонда, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В российском посольстве в Гааге агентству заявили, что РФ будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил и устранении ущерба; подобным актам вандализма нет никакого оправдания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которых хладнокровно расстреляли нацисты возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.