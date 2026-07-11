Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах приступили к очистке оскверненных могил на советском кладбище - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 11.07.2026 (обновлено: 19:21 11.07.2026)
В Нидерландах приступили к очистке оскверненных могил на советском кладбище

В Нидерландах приступили к очистке оскверненных надгробий на советском кладбище

© Фото : Stichting Sovjet EreveldОскверненный вандалами мемориальный комплекс "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом
Оскверненный вандалами мемориальный комплекс Советское поле славы под нидерландским Лесденом - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Stichting Sovjet Ereveld
Оскверненный вандалами мемориальный комплекс "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные осквернили около 150 надгробий на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах, облили их красной краской.
  • Специалисты приступили к очистке поврежденных надгробий, обелиска и стены, а также к удалению граффити.
  • Посольство в Гааге заявило, что Россия будет настаивать на наказании виновных и устранении ущерба.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах после акта вандализма, сообщил в субботу одноименный фонд, который занимается поддержанием кладбища советских воинов.
Директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг в пятницу рассказал РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий: они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Захарова высказалась об осквернении могил советских солдат в Нидерландах
10 июля, 19:50
"Специалисты были направлены для очистки обелиска, стены и поврежденных надгробий, а также для удаления граффити", - говорится в заявлении фонда, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В российском посольстве в Гааге агентству заявили, что РФ будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил и устранении ущерба; подобным актам вандализма нет никакого оправдания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение надгробий.
Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которых хладнокровно расстреляли нацисты возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.
Поддержанием и улучшением состояния мемориала занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Министр назвала вандализм на советском кладбище в Нидерландах недопустимым
10 июля, 18:00
 
В миреНидерландыРоссияГаага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала