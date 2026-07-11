Краткий пересказ от РИА ИИ Разведслужбы Нидерландов обвинили «хакеров из России» в слежении за поставками военного оборудования Киеву через камеры в странах НАТО и на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения России в хакерстве «излюбленным хобби» и отмечал, что власти РФ их неоднократно отрицали.

Утверждается, что хакеры использовали камеры, направленные на маршруты военных, на территории европейских стран-членов НАТО и Украины.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разведывательные агентства Нидерландов обвинили "хакеров из России" в том, что те якобы следили за поставками военного оборудования Киеву на территории европейских стран НАТО и самой Украины через камеры, пишет издание Разведывательные агентства Нидерландов обвинили "хакеров из России" в том, что те якобы следили за поставками военного оборудования Киеву на территории европейских стран НАТО и самой Украины через камеры, пишет издание Telegraph со ссылкой на совместное заявление спецслужб.

Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

"Россия следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подсоединенные к интернету... Хакеры получили доступ к устройствам, чтобы следить за перемещением военного оборудования на Украину", - утверждается в публикации издания со ссылкой на совместный материал Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

Утверждается, что хакеры якобы использовали камеры, которые были направлены на маршруты военных, на территории европейских стран-членов НАТО, в том числе и самих Нидерландов, а также Украины.