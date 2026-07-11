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Амстердам обвинил хакеров из России в слежке за военными поставками Киеву - РИА Новости, 11.07.2026
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05:16 11.07.2026 (обновлено: 05:22 11.07.2026)
Амстердам обвинил хакеров из России в слежке за военными поставками Киеву

Telegraph: Нидерланды обвинили Россию в шпионаже за базами НАТО через камеры

© Shutterstock/FOTODOM / Martin BergsmaПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Martin Bergsma
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведслужбы Нидерландов обвинили «хакеров из России» в слежении за поставками военного оборудования Киеву через камеры в странах НАТО и на Украине.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения России в хакерстве «излюбленным хобби» и отмечал, что власти РФ их неоднократно отрицали.
  • Утверждается, что хакеры использовали камеры, направленные на маршруты военных, на территории европейских стран-членов НАТО и Украины.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Разведывательные агентства Нидерландов обвинили "хакеров из России" в том, что те якобы следили за поставками военного оборудования Киеву на территории европейских стран НАТО и самой Украины через камеры, пишет издание Telegraph со ссылкой на совместное заявление спецслужб.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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"Россия следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подсоединенные к интернету... Хакеры получили доступ к устройствам, чтобы следить за перемещением военного оборудования на Украину", - утверждается в публикации издания со ссылкой на совместный материал Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).
Утверждается, что хакеры якобы использовали камеры, которые были направлены на маршруты военных, на территории европейских стран-членов НАТО, в том числе и самих Нидерландов, а также Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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