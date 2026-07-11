Актриса Невская ответила на критику по поводу своего позднего материнства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актриса Анна Невская родила первенца в марте текущего года.
- Она рассказала, что спокойно относится к критике по поводу позднего материнства и выразила желание стать мамой еще раз.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Звезда сериалов "Склифосовский" и "Кто в доме хозяин?" Анна Невская рассказала, что спокойно относится к критике по поводу того, что она впервые стала матерью только в 49 лет.
Актриса вышла замуж за режиссера Дмитрия Клепацкого в 2013 году, однако первенец у пары появился только в марте этого года. Невская вернулась к работе уже спустя два месяца после родов.
"Никак не отношусь к критике по этому поводу. Говорят - значит это прекрасный повод, значит меня помнят. Может, это громко сказано, но я так скажу: сейчас есть возможность женщинам и старше 40 лет иметь детей - это прекрасно. Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово", - сказала она журналистам на турнире Radio Monte Carlo Padel Cup.
Кроме того, Невская призналась, что после рождения первого ребенка поняла, что хотела бы стать мамой еще раз.
Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, сегодня составляет около 28 лет, сообщала ранее на вопрос РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. Однако в последние годы уровень медицины позволяет успешно становиться мамами после 40. Таких примеров много среди российских звезд. Так, актриса Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года, актриса Ольга Дроздова родила в 42, а актриса и балерина Илзе Лиепа - в 46 лет.
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