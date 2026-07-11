Актриса Невская ответила на критику по поводу своего позднего материнства

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Звезда сериалов "Склифосовский" и "Кто в доме хозяин?" Анна Невская рассказала, что спокойно относится к критике по поводу того, что она впервые стала матерью только в 49 лет.

Актриса вышла замуж за режиссера Дмитрия Клепацкого в 2013 году, однако первенец у пары появился только в марте этого года. Невская вернулась к работе уже спустя два месяца после родов.

"Никак не отношусь к критике по этому поводу. Говорят - значит это прекрасный повод, значит меня помнят. Может, это громко сказано, но я так скажу: сейчас есть возможность женщинам и старше 40 лет иметь детей - это прекрасно. Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово", - сказала она журналистам на турнире Radio Monte Carlo Padel Cup.