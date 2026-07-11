Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-невролог Александр Комаров рассказал, что к потере сознания могут привести низкий уровень сахара, перегрузка избыточной информацией и резкое снижение артериального давления.

Обморок — это защитный механизм коры головного мозга, который помогает отрегулировать кровоток.

Невролог рекомендует уходить в отпуск минимум на две недели раз в полгода, исключив доступ к рабочей информации для эмоциональной, функциональной и физической перезагрузки.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Врач-невролог Александр Комаров рассказал, почему переутомление может привести к обмороку и рекомендовал уходить в отпуск один-два раза в год.

Эксперт рассказал, что к потере сознания могут привести три момента: низкий уровень сахара, перегрузка избыточной информацией и резкое снижение артериального давления

В последнем случае организм перестает получать кровоснабжение, в частности в мозге. Чтобы отрегулировать кровоток, нужно перейти в горизонтальное положение, поэтому обморок — это защитный механизм коры головного мозга.

"Иногда происходит эписиндром — электрический разряд, который блокирует, перезагружает кору. Здесь более плотная связка может быть с переутомлением", - сказал Комаров 360.ru

Невролог считает, что лучше всего уходить в отпуск раз в год на почти месяц или дважды в год — минимум на две недели.

"Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки", - подчеркнул эксперт.

Комаров объяснил, что первые две недели человек "отходит от работы", а с третьей начинает полноценно отдыхать. По этой причине все санатории и профилактории работают по режиму 21 день.