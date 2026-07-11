Рейтинг@Mail.ru
Невролог рассказал, сколько нужно отдыхать - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 11.07.2026
Невролог рассказал, сколько нужно отдыхать

Врач Комаров посоветовал уходить в отпуск два раза в год минимум на две недели

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-невролог Александр Комаров рассказал, что к потере сознания могут привести низкий уровень сахара, перегрузка избыточной информацией и резкое снижение артериального давления.
  • Обморок — это защитный механизм коры головного мозга, который помогает отрегулировать кровоток.
  • Невролог рекомендует уходить в отпуск минимум на две недели раз в полгода, исключив доступ к рабочей информации для эмоциональной, функциональной и физической перезагрузки.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Врач-невролог Александр Комаров рассказал, почему переутомление может привести к обмороку и рекомендовал уходить в отпуск один-два раза в год.
Эксперт рассказал, что к потере сознания могут привести три момента: низкий уровень сахара, перегрузка избыточной информацией и резкое снижение артериального давления
Отдыхающая на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Психиатр рассказал, как часто надо ходить в отпуск
8 июня, 05:10
В последнем случае организм перестает получать кровоснабжение, в частности в мозге. Чтобы отрегулировать кровоток, нужно перейти в горизонтальное положение, поэтому обморок — это защитный механизм коры головного мозга.
"Иногда происходит эписиндром — электрический разряд, который блокирует, перезагружает кору. Здесь более плотная связка может быть с переутомлением", - сказал Комаров 360.ru.
Невролог считает, что лучше всего уходить в отпуск раз в год на почти месяц или дважды в год — минимум на две недели.
"Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки", - подчеркнул эксперт.
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Врач назвал неожиданную причину сонливости
27 мая, 15:00
Комаров объяснил, что первые две недели человек "отходит от работы", а с третьей начинает полноценно отдыхать. По этой причине все санатории и профилактории работают по режиму 21 день.
"С точки зрения профилактической медицины, не меньше 14 дней должен быть отпуск с отсутствием доступа к рабочей информации (телефоны, ноутбуки, интернет, контакты с сотрудниками). Перезагрузка должна быть эмоциональная, функциональная и физическая", - рассказал врач.
Мужчина с собакой на берегу Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска
20 января, 04:27
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоОтдыхРоссияОтпуск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала