Суд зарегистрировал иск к рэперу Navai из-за ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление к рэперу Navai (Наваи Бакирову) о взыскании средств для возмещения ущерба инфраструктуре, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.