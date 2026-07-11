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Суд зарегистрировал иск к рэперу Navai из-за ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2026
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11:22 11.07.2026
Суд зарегистрировал иск к рэперу Navai из-за ДТП в центре Москвы

Суд зарегистрировал иск к Navai о взыскании 91 282 руб из-за ДТП в центре Москвы

© РИА Новости / Анастасия МержановаПоследствия аварии на Зубовском бульваре в Москве
Последствия аварии на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Последствия аварии на Зубовском бульваре в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление к рэперу Navai о взыскании 91 282 рублей для возмещения ущерба инфраструктуре.
  • Авария, в результате которой был причинен ущерб, произошла 5 мая на Зубовском бульваре.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление к рэперу Navai (Наваи Бакирову) о взыскании средств для возмещения ущерба инфраструктуре, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Документ поступил в инстанцию 7 июля, дата заседания пока не назначена. Речь идет о взыскании 91 282 рублей.
Авария произошла 5 мая на Зубовском бульваре. На кадрах ДТП, которые публиковало РИА Новости, видно, как черный спорткар едет по Садовому кольцу со стороны метро "Парк культуры" на скорости выше потока, в районе дома номер 4 по Зубовскому бульвару автомобиль заносит, после чего он левой стороной "влетает" в дерево. От удара автомобиль подлетел в воздух и приземлился на проезжую часть на колеса. В результате ДТП были повреждены бордюр и светофор.
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Садовое кольцо (Москва)ДТППроисшествияМосква
 
 
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