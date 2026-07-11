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В подмосковном кафе, где отравились люди, выявили грубые нарушения - РИА Новости, 11.07.2026
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01:17 11.07.2026
В подмосковном кафе, где отравились люди, выявили грубые нарушения

Санитарные нарушения выявили в подмосковном кафе, где отравились 19 человек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном кафе, где отравились 19 человек, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.
  • Деятельность кафе в Зарайске была приостановлена.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Грубые нарушения санитарного законодательства были выявлены в подмосковном кафе, где ранее отравились люди, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
В подмосковном главке СК РФ в пятницу сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе семь детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске, 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление.
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"В ходе эпидрасследования на предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в городе Зарайске, связанных с употреблением роллов из кафе. По данным ведомства, в пятницу деятельность этого кафе была приостановлена.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЗарайскРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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