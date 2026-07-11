В подмосковном кафе, где отравились люди, выявили грубые нарушения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном кафе, где отравились 19 человек, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.
- Деятельность кафе в Зарайске была приостановлена.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Грубые нарушения санитарного законодательства были выявлены в подмосковном кафе, где ранее отравились люди, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
В подмосковном главке СК РФ в пятницу сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе семь детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске, 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление.
Отравившиеся в кафе в Зарайске ели суши и роллы
Вчера, 21:48
"В ходе эпидрасследования на предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в городе Зарайске, связанных с употреблением роллов из кафе. По данным ведомства, в пятницу деятельность этого кафе была приостановлена.