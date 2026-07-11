В подмосковном кафе, где отравились люди, выявили грубые нарушения

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Грубые нарушения санитарного законодательства были выявлены в подмосковном кафе, где ранее отравились люди, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

В подмосковном главке СК РФ в пятницу сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе семь детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске, 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление.