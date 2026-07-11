"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды, специалисты проверяют поверхность решеток и камеры водоприемных колодцев на наличие возможного мусора, в случае обнаружения выполняется оперативная очистка.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что температура воздуха до плюс 26 градусов, ливень, гроза и град ожидаются в Москве в субботу.

"ГУП "Мосводосток" обеспечивает дежурство на территории столицы", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.

Уточняется, что для беспрепятственного пропуска дождевых осадков в городскую водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и специализированная техника "Мосводостока".