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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды - РИА Новости, 11.07.2026
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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды

"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды, специалисты проверяют поверхность решеток и камеры водоприемных колодцев на наличие возможного мусора, в случае обнаружения выполняется оперативная очистка.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что температура воздуха до плюс 26 градусов, ливень, гроза и град ожидаются в Москве в субботу.
"ГУП "Мосводосток" обеспечивает дежурство на территории столицы", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.
Уточняется, что для беспрепятственного пропуска дождевых осадков в городскую водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и специализированная техника "Мосводостока".
"В настоящее время специалисты проверяют поверхность решеток и камеры водоприемных колодцев на наличие возможного мусора. В случае его обнаружения выполняется оперативная очистка", - добавляется в сообщении.
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