Аферисты придумали новую схему с инвестициями со сверхдоходностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под видом известных страховых компаний предлагают россиянам открыть договоры накопительного страхования жизни с «сверхвысокой гарантированной доходностью».

Накопительное страхование жизни не предполагает «сверхдоходности», а сочетает страхование с инвестированием для создания сбережений.

В пресс-службе «Мошеловки» Народного фронта советуют проверять лицензию страховых компаний на официальном сайте Банка России и не подписывать договоры с организациями, гарантирующими доходность, значительно превышающую среднерыночные ставки по вкладам.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мошенники под видом известных страховых компаний предлагают россиянам открыть договоры накопительного страхования жизни, по которым обещают сверхвысокую доходность, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Злоумышленники маскируются под известные страховые компании или создают фиктивные сайты финансовых организаций, предлагая открыть краткосрочные договоры накопительного страхования жизни со "сверхвысокой гарантированной доходностью", - рассказали там.

Накопительное страхование жизнь совмещает традиционную страховку жизни и здоровья с инвестированием для создания сбережений. После окончания договора страховая компания возвращает взносы с процентами, а если случился несчастный случай, то выплачивает полную страховую сумму. При этом по таким договорам никогда не обещают "сверхдоходности", предупреждают в "Мошеловке".

Там советуют тщательно проверять лицензию любой страховой или финансовой компании на официальном сайте Банка России.