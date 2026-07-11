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Аферисты придумали новую схему с инвестициями со сверхдоходностью - РИА Новости, 11.07.2026
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01:52 11.07.2026
Аферисты придумали новую схему с инвестициями со сверхдоходностью

Мошенники предлагают открыть накопительное страхование жизни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом известных страховых компаний предлагают россиянам открыть договоры накопительного страхования жизни с «сверхвысокой гарантированной доходностью».
  • Накопительное страхование жизни не предполагает «сверхдоходности», а сочетает страхование с инвестированием для создания сбережений.
  • В пресс-службе «Мошеловки» Народного фронта советуют проверять лицензию страховых компаний на официальном сайте Банка России и не подписывать договоры с организациями, гарантирующими доходность, значительно превышающую среднерыночные ставки по вкладам.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мошенники под видом известных страховых компаний предлагают россиянам открыть договоры накопительного страхования жизни, по которым обещают сверхвысокую доходность, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Злоумышленники маскируются под известные страховые компании или создают фиктивные сайты финансовых организаций, предлагая открыть краткосрочные договоры накопительного страхования жизни со "сверхвысокой гарантированной доходностью", - рассказали там.
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Накопительное страхование жизнь совмещает традиционную страховку жизни и здоровья с инвестированием для создания сбережений. После окончания договора страховая компания возвращает взносы с процентами, а если случился несчастный случай, то выплачивает полную страховую сумму. При этом по таким договорам никогда не обещают "сверхдоходности", предупреждают в "Мошеловке".
Там советуют тщательно проверять лицензию любой страховой или финансовой компании на официальном сайте Банка России.
"Не подписывайте договоры с организациями, которые гарантируют доходность, значительно превышающую среднерыночные ставки по вкладам. И не переводите средства по реквизитам физических лиц или на счета сомнительных структур через сторонние платежные шлюзы", - заключили в пресс-службе.
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