ВС России поразили предприятие в Киеве по разработке БПЛА большой дальности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночным ударом ВС РФ поражено предприятие «Аэродрон» в Киеве.
- «Аэродрон» специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ночным ударом ВС РФ поражено расположенное в Киеве предприятие "Аэродрон", занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности, сообщило в субботу Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18