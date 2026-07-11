Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили предприятие в Киеве по разработке БПЛА большой дальности - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 11.07.2026 (обновлено: 10:41 11.07.2026)
ВС России поразили предприятие в Киеве по разработке БПЛА большой дальности

ВС России нанесли удар по предприятию "Аэдрон" в Киеве, производящее БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночным ударом ВС РФ поражено предприятие «Аэродрон» в Киеве.
  • «Аэродрон» специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ночным ударом ВС РФ поражено расположенное в Киеве предприятие "Аэродрон", занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" – специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала