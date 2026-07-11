В Норвегии предположили, когда Большунова вернут на мировые турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
- FIS заявила, что сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон.
- Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что возвращение ведущих российских лыжников к международным соревнованиям в следующем сезоне маловероятно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) может повлиять на обсуждение допуска российских лыжников, однако их возвращение к международным соревнованиям уже в следующем сезоне по-прежнему выглядит маловероятным, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
Ранее член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что организация заранее обсуждала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов и на данный момент ответила отказом.
«
"До сих пор решения о санкциях в отношении российских лыжников принимались с минимальным перевесом голосов, поэтому нынешнее решение вполне может стать определяющим фактором, хотя сопротивление внутри совета FIS по-прежнему остается сильным. Если бы Йохан Элиаш был переизбран президентом, никаких сомнений бы не было. Однако после избрания нового президента определенная неопределенность все еще сохраняется", - сказал Сальтведт.
По мнению норвежского журналиста, даже после решения МОК ведущим российским лыжникам не стоит ждать скорого возвращения. "Тем не менее, я все равно буду удивлен, если уже в следующем сезоне Вероника Степанова и Александр Большунов вернутся к международным соревнованиям. Многие их соперники не хотят видеть российских лыжников на стартах, пока продолжается конфликт, однако открыто бойкотировать соревнования или предпринимать какие-либо враждебные действия они не станут", - добавил собеседник агентства.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что организация сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и проведет тщательную оценку ситуации для принятия решения по сезону-2026/27.
FIS отказалась снимать ограничения с россиян
10 июля, 14:00