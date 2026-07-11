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В Норвегии предположили, когда Большунова вернут на мировые турниры - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Лыжные гонки
 
13:22 11.07.2026 (обновлено: 14:54 11.07.2026)
В Норвегии предположили, когда Большунова вернут на мировые турниры

Сальтведт назвал возвращение российских лыжников в новом сезоне маловероятным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжная гонка
Лыжная гонка - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
  • FIS заявила, что сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон.
  • Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что возвращение ведущих российских лыжников к международным соревнованиям в следующем сезоне маловероятно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) может повлиять на обсуждение допуска российских лыжников, однако их возвращение к международным соревнованиям уже в следующем сезоне по-прежнему выглядит маловероятным, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
Ранее член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что организация заранее обсуждала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов и на данный момент ответила отказом.
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"До сих пор решения о санкциях в отношении российских лыжников принимались с минимальным перевесом голосов, поэтому нынешнее решение вполне может стать определяющим фактором, хотя сопротивление внутри совета FIS по-прежнему остается сильным. Если бы Йохан Элиаш был переизбран президентом, никаких сомнений бы не было. Однако после избрания нового президента определенная неопределенность все еще сохраняется", - сказал Сальтведт.
По мнению норвежского журналиста, даже после решения МОК ведущим российским лыжникам не стоит ждать скорого возвращения. "Тем не менее, я все равно буду удивлен, если уже в следующем сезоне Вероника Степанова и Александр Большунов вернутся к международным соревнованиям. Многие их соперники не хотят видеть российских лыжников на стартах, пока продолжается конфликт, однако открыто бойкотировать соревнования или предпринимать какие-либо враждебные действия они не станут", - добавил собеседник агентства.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что организация сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и проведет тщательную оценку ситуации для принятия решения по сезону-2026/27.
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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10 июля, 14:00
 
Лыжные гонкиСпортНорвегияВероника СтепановаАлександр БольшуновМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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