В Норвегии предположили, когда Большунова вернут на мировые турниры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) может повлиять на обсуждение допуска российских лыжников, однако их возвращение к международным соревнованиям уже в следующем сезоне по-прежнему выглядит маловероятным, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

"До сих пор решения о санкциях в отношении российских лыжников принимались с минимальным перевесом голосов, поэтому нынешнее решение вполне может стать определяющим фактором, хотя сопротивление внутри совета FIS по-прежнему остается сильным. Если бы Йохан Элиаш был переизбран президентом, никаких сомнений бы не было. Однако после избрания нового президента определенная неопределенность все еще сохраняется", - сказал Сальтведт.

По мнению норвежского журналиста, даже после решения МОК ведущим российским лыжникам не стоит ждать скорого возвращения. "Тем не менее, я все равно буду удивлен, если уже в следующем сезоне Вероника Степанова и Александр Большунов вернутся к международным соревнованиям. Многие их соперники не хотят видеть российских лыжников на стартах, пока продолжается конфликт, однако открыто бойкотировать соревнования или предпринимать какие-либо враждебные действия они не станут", - добавил собеседник агентства.