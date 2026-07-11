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СМИ: во Львове арестовали еще трех участников конфликта с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 11.07.2026
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14:28 11.07.2026 (обновлено: 14:48 11.07.2026)
СМИ: во Львове арестовали еще трех участников конфликта с сотрудниками ТЦК

"Общественное": во Львове арестовали 3 участников конфликта с сотрудниками ТЦК

© Кадр видео из соцсетейУчастники конфликта с сотрудниками ТЦК во Львове
Участники конфликта с сотрудниками ТЦК во Львове - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Участники конфликта с сотрудниками ТЦК во Львове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Галицкий районный суд Львова отправил под стражу на 60 дней еще трех участников конфликта с сотрудниками военкомата.
  • Ранее суд арестовал на два месяца 23-летнего участника конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Галицкий районный суд Львова отправил под стражу на 60 дней еще трех участников конфликта с сотрудниками военкомата, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал ранее сообщал, что суд во Львове арестовал на два месяца 23-летнего участника масштабного конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата. Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании еще четырех участников конфликта.
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"В Галицком районном суде Львова избрали меры пресечения еще трем подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) на Сыхове (жилой массив во Львове - ред.). Суд назначил им содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Украинское издание "Страна.ua" сообщало в среду, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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