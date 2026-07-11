СМИ: во Львове арестовали еще трех участников конфликта с сотрудниками ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ Галицкий районный суд Львова отправил под стражу на 60 дней еще трех участников конфликта с сотрудниками военкомата.

Ранее суд арестовал на два месяца 23-летнего участника конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Галицкий районный суд Львова отправил под стражу на 60 дней еще трех участников конфликта с сотрудниками военкомата, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Этот же телеканал ранее сообщал, что суд во Львове арестовал на два месяца 23-летнего участника масштабного конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата. Позднее Служба безопасности Украины ( СБУ ) заявила о задержании еще четырех участников конфликта.

"В Галицком районном суде Львова избрали меры пресечения еще трем подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) на Сыхове (жилой массив во Львове - ред.). Суд назначил им содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Украинское издание "Страна.ua" сообщало в среду, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.