Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК (военкоматов) из-за силовой мобилизации.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал этот конфликт важным маркером состояния украинского общества.
- По его словам, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию сбежать за границу от мобилизации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бунт во Львове против действий территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) важным маркером состояния украинского общества.
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"Это очень важный и точный маркер того, в каком состоянии находится украинское общество. Оно деморализовано и утратило целеполагание", - сказал Константинов.
По его словам, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию побыстрее сбежать за границу от мобилизации и перспективы быть убитым на фронте.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.