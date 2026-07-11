Краткий пересказ от РИА ИИ Во Львове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК (военкоматов) из-за силовой мобилизации.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал этот конфликт важным маркером состояния украинского общества.

По его словам, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию сбежать за границу от мобилизации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бунт во Львове против действий территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) важным маркером состояния украинского общества.

Масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между местными жителями и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации, сообщило ранее украинское издание "Страна.ua". По данным офиса генпрокурора Украины, в конфликте участвовали около 200 гражданских лиц.

"Это очень важный и точный маркер того, в каком состоянии находится украинское общество. Оно деморализовано и утратило целеполагание", - сказал Константинов.

По его словам, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию побыстрее сбежать за границу от мобилизации и перспективы быть убитым на фронте.