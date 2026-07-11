Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали бунт во Львове маркером состояния украинского общества - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 11.07.2026
В Крыму назвали бунт во Львове маркером состояния украинского общества

Константинов назвал бунт во Львове маркером состояния украинского общества

© Фото : соцсетиБеспорядки во Львове
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : соцсети
Беспорядки во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК (военкоматов) из-за силовой мобилизации.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал этот конфликт важным маркером состояния украинского общества.
  • По его словам, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию сбежать за границу от мобилизации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бунт во Львове против действий территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) важным маркером состояния украинского общества.
Масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между местными жителями и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации, сообщило ранее украинское издание "Страна.ua". По данным офиса генпрокурора Украины, в конфликте участвовали около 200 гражданских лиц.
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Они боятся". Мендель забила тревогу из-за ЧП во Львове
10 июля, 15:01
"Это очень важный и точный маркер того, в каком состоянии находится украинское общество. Оно деморализовано и утратило целеполагание", - сказал Константинов.
По его словам, идея евроинтеграции на Украине свелась к желанию побыстрее сбежать за границу от мобилизации и перспективы быть убитым на фронте.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В США сделали предупреждение Буданову* после событий во Львове
Вчера, 04:31
 
УкраинаЛьвовВладимир КонстантиновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала