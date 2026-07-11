Экс-хоккеист Лукоянов избежал оплаты долгов в России из-за банкротства

Краткий пересказ от РИА ИИ В отношении бывшего хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств на сумму более 33,8 миллиона рублей.

Суд в Казани признал Лукоянова банкротом, и десять исполнительных производств были прекращены.

Сейчас с хоккеиста взыскивают более 800 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-хоккеист казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Артем Лукоянов избежал оплаты задолженности почти на 33 миллиона рублей в России, потому что суд признал его банкротом, а приставы не нашли имущество, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, с августа 2023 года в отношении Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств, в общей сложности со спортсмена взыскивали более 33,8 миллиона рублей задолженностей по кредитам, исполнительным документам и иным взысканиям имущественного характера.

Однако, согласно материалам, с июня по декабрь 2025 года десять производств были прекращены, из которых четыре - по причине невозможности найти имущество и шесть - из-за того, что суд в Казани признал его банкротом.

В результате сейчас приставы в рамках двух исполнительных производств взыскивают с хоккеиста в общей сложности более 800 тысяч рублей по исполнительному документу и кредитным платежам.

Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Лукоянов был признан банкротом в конце 2024 года.