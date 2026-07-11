Рейтинг@Mail.ru
Экс-хоккеист Лукоянов избежал оплаты долгов в России из-за банкротства - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 11.07.2026 (обновлено: 05:58 11.07.2026)
Экс-хоккеист Лукоянов избежал оплаты долгов в России из-за банкротства

Экс-игрок "Ак Барса" Лукоянов избежал оплаты долга в России в 33 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАртём Лукоянов
Артём Лукоянов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Артём Лукоянов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении бывшего хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств на сумму более 33,8 миллиона рублей.
  • Суд в Казани признал Лукоянова банкротом, и десять исполнительных производств были прекращены.
  • Сейчас с хоккеиста взыскивают более 800 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-хоккеист казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Артем Лукоянов избежал оплаты задолженности почти на 33 миллиона рублей в России, потому что суд признал его банкротом, а приставы не нашли имущество, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с августа 2023 года в отношении Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств, в общей сложности со спортсмена взыскивали более 33,8 миллиона рублей задолженностей по кредитам, исполнительным документам и иным взысканиям имущественного характера.
Хоккеист Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
23 февраля, 09:15
Однако, согласно материалам, с июня по декабрь 2025 года десять производств были прекращены, из которых четыре - по причине невозможности найти имущество и шесть - из-за того, что суд в Казани признал его банкротом.
В результате сейчас приставы в рамках двух исполнительных производств взыскивают с хоккеиста в общей сложности более 800 тысяч рублей по исполнительному документу и кредитным платежам.
Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Лукоянов был признан банкротом в конце 2024 года.
Лукоянов выступал за "Ак Барс" на протяжении 13 сезонов и провел за казанцев 780 игр в КХЛ, в которых набрал 201 очко (90 голов и 111 передач). В 2018 году он завоевал с "Ак Барсом" Кубок Гагарина. В начале августа "Ак Барс" объявил об уходе Лукоянова из клуба, генеральный менеджер Марат Валиуллин заявил, что форвард ушел из команды из-за личных проблем вне льда.
Стилист Николай Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Стилист Овечкин накопил долги на несколько миллионов рублей
29 сентября 2025, 19:35
 
СпортКазаньРоссияАртем ЛукояновАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    2-й тайм
    Норвегия
    Англия
    1
    1
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала