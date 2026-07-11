Экс-хоккеист Лукоянов избежал оплаты долгов в России из-за банкротства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении бывшего хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств на сумму более 33,8 миллиона рублей.
- Суд в Казани признал Лукоянова банкротом, и десять исполнительных производств были прекращены.
- Сейчас с хоккеиста взыскивают более 800 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-хоккеист казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Артем Лукоянов избежал оплаты задолженности почти на 33 миллиона рублей в России, потому что суд признал его банкротом, а приставы не нашли имущество, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с августа 2023 года в отношении Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств, в общей сложности со спортсмена взыскивали более 33,8 миллиона рублей задолженностей по кредитам, исполнительным документам и иным взысканиям имущественного характера.
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
23 февраля, 09:15
Однако, согласно материалам, с июня по декабрь 2025 года десять производств были прекращены, из которых четыре - по причине невозможности найти имущество и шесть - из-за того, что суд в Казани признал его банкротом.
В результате сейчас приставы в рамках двух исполнительных производств взыскивают с хоккеиста в общей сложности более 800 тысяч рублей по исполнительному документу и кредитным платежам.
Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Лукоянов был признан банкротом в конце 2024 года.
Лукоянов выступал за "Ак Барс" на протяжении 13 сезонов и провел за казанцев 780 игр в КХЛ, в которых набрал 201 очко (90 голов и 111 передач). В 2018 году он завоевал с "Ак Барсом" Кубок Гагарина. В начале августа "Ак Барс" объявил об уходе Лукоянова из клуба, генеральный менеджер Марат Валиуллин заявил, что форвард ушел из команды из-за личных проблем вне льда.
Стилист Овечкин накопил долги на несколько миллионов рублей
29 сентября 2025, 19:35