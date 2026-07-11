Голы Пиняева и Батракова помогли "Локомотиву" обыграть "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче на домашнем стадионе в рамках тренировочного сбора со счетом 2:0.
- «Локомотив» начнет новый сезон Российской премьер-лиги 26 июля домашним матчем с грозненским «Ахматом», «Спартак» днем ранее встретится дома с дебютантом РПЛ московской «Родиной».
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный "Спартак" в матче на домашнем стадионе в рамках тренировочного сбора.
Встреча завершилась со счетом 2:0, голы забили Сергей Пиняев и Алексей Батраков (с пенальти).
"Локомотив" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с грозненским "Ахматом", "Спартак" днем ранее встретится дома с дебютантом РПЛ московской "Родиной".
В другом матче дня грозненский "Ахмат" обыграл дома белградский ИМТ (1:0), тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с вернувшимся в РПЛ воронежским "Факелом" (1:1).