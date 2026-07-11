Лантратова помогла родителям погибшего бойца СВО получить документы

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла родителям погибшего участника СВО оформить удостоверение ветерана боевых действий.

Родители военнослужащего из Липецкой области долгое время не могли получить положенные выплаты и оформить статус из-за задержки в выдаче документов.

После вмешательства Лантратовой документы были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной Министерства обороны РФ.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла родителям погибшего участника СВО оформить удостоверение ветерана боевых действий и получить положенные выплаты.

"Ко мне обратились родители погибшего военного из Липецкой области . Боец служил в штурмовой роте и до конца исполнил свой долг, защищая мирных жителей в ДНР", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, родители военнослужащего долгое время не могли получить положенные выплаты и оформить статус, так как затягивалась выдача удостоверения погибшего ветерана боевых действий и не предоставлялась копия контракта с необходимыми выписками из журналов учета.

"Направили запросы в оборонные ведомства. После нашего вмешательства все документы были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной министерства обороны РФ. Семье оформляют заслуженное удостоверение ветерана и готовят все бумаги для получения выплаты", - добавила омбудсмен.