Лантратова помогла родителям погибшего бойца СВО получить документы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла родителям погибшего участника СВО оформить удостоверение ветерана боевых действий.
- Родители военнослужащего из Липецкой области долгое время не могли получить положенные выплаты и оформить статус из-за задержки в выдаче документов.
- После вмешательства Лантратовой документы были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной Министерства обороны РФ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла родителям погибшего участника СВО оформить удостоверение ветерана боевых действий и получить положенные выплаты.
"Ко мне обратились родители погибшего военного из Липецкой области. Боец служил в штурмовой роте и до конца исполнил свой долг, защищая мирных жителей в ДНР", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, родители военнослужащего долгое время не могли получить положенные выплаты и оформить статус, так как затягивалась выдача удостоверения погибшего ветерана боевых действий и не предоставлялась копия контракта с необходимыми выписками из журналов учета.
"Направили запросы в оборонные ведомства. После нашего вмешательства все документы были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной министерства обороны РФ. Семье оформляют заслуженное удостоверение ветерана и готовят все бумаги для получения выплаты", - добавила омбудсмен.
В сообщении Лантратова также поблагодарила министерство обороны РФ и военный комиссариат Липецкой области за содействие.