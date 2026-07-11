Рейтинг@Mail.ru
Лантратова помогла родителям погибшего бойца СВО получить документы - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 11.07.2026
Лантратова помогла родителям погибшего бойца СВО получить документы

Лантратова помогла родителям погибшего бойца СВО получить документы для выплат

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла родителям погибшего участника СВО оформить удостоверение ветерана боевых действий.
  • Родители военнослужащего из Липецкой области долгое время не могли получить положенные выплаты и оформить статус из-за задержки в выдаче документов.
  • После вмешательства Лантратовой документы были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной Министерства обороны РФ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла родителям погибшего участника СВО оформить удостоверение ветерана боевых действий и получить положенные выплаты.
"Ко мне обратились родители погибшего военного из Липецкой области. Боец служил в штурмовой роте и до конца исполнил свой долг, защищая мирных жителей в ДНР", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Лантратова помогла участнику СВО отменить решение о командировке
9 июля, 09:54
По ее словам, родители военнослужащего долгое время не могли получить положенные выплаты и оформить статус, так как затягивалась выдача удостоверения погибшего ветерана боевых действий и не предоставлялась копия контракта с необходимыми выписками из журналов учета.
"Направили запросы в оборонные ведомства. После нашего вмешательства все документы были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной министерства обороны РФ. Семье оформляют заслуженное удостоверение ветерана и готовят все бумаги для получения выплаты", - добавила омбудсмен.
В сообщении Лантратова также поблагодарила министерство обороны РФ и военный комиссариат Липецкой области за содействие.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Лантратова помогла маме с дочерью уехать из-под обстрелов в ЛНР
Вчера, 10:33
 
РоссияЛипецкая областьЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала