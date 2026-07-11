В Донецке мужчина пострадал при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке мужчина 1973 года рождения ранен в результате атаки БПЛА.
- Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки БПЛА в Донецке, его доставили в больницу, сообщил в субботу глава города Алексей Кулемзин.
"В Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА ранения получил мужчина 1973 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - сообщил мэр Донецка в Telegram-канале.
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