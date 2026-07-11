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Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов - РИА Новости, 11.07.2026
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05:29 11.07.2026 (обновлено: 05:43 11.07.2026)
Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов

Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов с углем

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид из кабины пассажирского электропоезда
Вид из кабины пассажирского электропоезда - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид из кабины пассажирского электропоезда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции Стайный Красноярской железной дороги сошли с путей 15 вагонов грузового поезда с углем, при этом никто не пострадал.
  • Движение поездов через станцию Стайный временно приостановлено, пять пассажирских поездов следуют в обход.
  • Более 200 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аварии, предстоит восстановить пути и устранить повреждения контактной сети.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение через железнодорожную станцию Стайный под Красноярском остановлено из-за схода вагонов с углем, пять пассажирских поездов проследуют в обход, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
Ранее в пресс-службе сообщили, что пятнадцать вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на станции Стайный Красноярской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал.
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"Движение поездов через станцию Стайный временно приостановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале Красноярской железной дороги.
Подчеркивается, что из-за происшествия пассажирские поезда следуют по Красноярской железной дороге в обход участка Иланская – Решоты, через станцию Саянская с выходом далее на основной маршрут.
Уточняется, что по измененному маршруту проследуют пять пассажирских поездов. А именно: N9 Владивосток — Москва; N69 Чита — Москва; N269 Чита — Адлер; N270 Адлер — Чита; N2 Москва — Владивосток.
По данным пресс-службы, более 200 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аварии. В работах задействовано три восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники.
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"На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения одной ригельной опоры и других элементов контактной сети", - отметили в пресс-службе.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура позднее сообщила, что устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. "Иланской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Прокуратура также опубликовала видео с места ЧП.
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