Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов

Краткий пересказ от РИА ИИ На станции Стайный Красноярской железной дороги сошли с путей 15 вагонов грузового поезда с углем, при этом никто не пострадал.

Движение поездов через станцию Стайный временно приостановлено, пять пассажирских поездов следуют в обход.

Более 200 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аварии, предстоит восстановить пути и устранить повреждения контактной сети.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение через железнодорожную станцию Стайный под Красноярском остановлено из-за схода вагонов с углем, пять пассажирских поездов проследуют в обход, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Ранее в пресс-службе сообщили, что пятнадцать вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на станции Стайный Красноярской железной дороги , в результате инцидента никто не пострадал.

"Движение поездов через станцию Стайный временно приостановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале Красноярской железной дороги.

Подчеркивается, что из-за происшествия пассажирские поезда следуют по Красноярской железной дороге в обход участка Иланская – Решоты, через станцию Саянская с выходом далее на основной маршрут.

Уточняется, что по измененному маршруту проследуют пять пассажирских поездов. А именно: N9 Владивосток — Москва; N69 Чита — Москва; N269 Чита — Адлер; N270 Адлер — Чита; N2 Москва — Владивосток.

По данным пресс-службы, более 200 железнодорожников участвуют в ликвидации последствий аварии. В работах задействовано три восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники.

« "На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения одной ригельной опоры и других элементов контактной сети", - отметили в пресс-службе.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура позднее сообщила, что устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. "Иланской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале.