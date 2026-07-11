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В Подмосковье автомобиль наехал на трех человек - РИА Новости, 11.07.2026
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19:49 11.07.2026
В Подмосковье автомобиль наехал на трех человек

В Красногорске автомобиль наехал на двух взрослых и одного ребенка

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиМесто ДТП в Красногорске
Место ДТП в Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Место ДТП в Красногорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красногорске автомобиль «Мицубиси» наехал на мужчину на электросамокате.
  • Затем автомобиль совершил наезд на женщину с девочкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автомобиль наехал на мужчину на электросамокате и на женщину с девочкой в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, в субботу на улице Международная в Красногорске женщина 1980 года рождения за рулем машины "Мицубиси" при выполнении маневра наехала на мужчину на электросамокате.
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"Затем автомобиль продолжил движение и совершил наезд на женщину с девочкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В результате ДТП пострадавшие 1988, 1981 и 2017 годов рождения были госпитализированы.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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