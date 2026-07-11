В Подмосковье автомобиль наехал на трех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красногорске автомобиль «Мицубиси» наехал на мужчину на электросамокате.
- Затем автомобиль совершил наезд на женщину с девочкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автомобиль наехал на мужчину на электросамокате и на женщину с девочкой в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, в субботу на улице Международная в Красногорске женщина 1980 года рождения за рулем машины "Мицубиси" при выполнении маневра наехала на мужчину на электросамокате.
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"Затем автомобиль продолжил движение и совершил наезд на женщину с девочкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В результате ДТП пострадавшие 1988, 1981 и 2017 годов рождения были госпитализированы.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.