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Россия учтет милитаризацию Арктики странами НАТО, заявил посол в Норвегии - РИА Новости, 11.07.2026
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16:31 11.07.2026
Россия учтет милитаризацию Арктики странами НАТО, заявил посол в Норвегии

Посол Корчунов: Россия учтет милитаризацию Арктики странами НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Корчунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия учтет милитаризацию балтийско-арктического региона странами НАТО.
  • По словам Корчунова, военные инициативы НАТО, включая «Арктический часовой», являются симптомами негативной тенденции милитаризации региона.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия учтет милитаризацию балтийско-арктического региона странами НАТО, которая ведет лишь к эскалации, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Запущенные НАТО рамочные военные инициативы, включая "Арктический часовой", являются наглядными симптомами негативной тенденции милитаризации альянсом балтийско-арктического региона, что Россия не может не учитывать", - сказал Корчунов в интервью телеканалу CNN.
Глава дипмиссии отметил, что милитаризация Арктики странами НАТО, в том числе проведение множества военных учений, ведет лишь к эскалации.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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