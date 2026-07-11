Россия учтет милитаризацию Арктики странами НАТО, заявил посол в Норвегии

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия учтет милитаризацию балтийско-арктического региона странами НАТО, которая ведет лишь к эскалации, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Глава дипмиссии отметил, что милитаризация Арктики странами НАТО, в том числе проведение множества военных учений, ведет лишь к эскалации.