Россия учтет милитаризацию Арктики странами НАТО, заявил посол в Норвегии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия учтет милитаризацию балтийско-арктического региона странами НАТО.
- По словам Корчунова, военные инициативы НАТО, включая «Арктический часовой», являются симптомами негативной тенденции милитаризации региона.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия учтет милитаризацию балтийско-арктического региона странами НАТО, которая ведет лишь к эскалации, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Глава дипмиссии отметил, что милитаризация Арктики странами НАТО, в том числе проведение множества военных учений, ведет лишь к эскалации.