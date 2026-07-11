Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в Константиновке переодевался в женскую одежду, чтобы избежать насильственной мобилизации в ВСУ.

Мужчины призывного возраста старались не выходить из дома, опасаясь мобилизации.

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мужчина в Константиновке Донецкой Народной Республики до освобождения города, когда он оставался под контролем украинских военных, переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от сотрудников ТЦК и избежать насильственной мобилизации в ВСУ, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Седашова.

"Один (мужчина - ред.) даже был, ему некому было сходить (в магазин - ред.), он надевал парик, юбку, рубашку, очки, брал палочку и, как бабушка, шел", - сказала она.

По словам Седашовой, мужчины, опасаясь мобилизации, старались не выходить из дома, и крайне редко на улицах можно было встретить мужчин призывного возраста.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.