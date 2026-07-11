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Житель Константиновки, опасаясь мобилизации в ВСУ, переодевался в женское - РИА Новости, 11.07.2026
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10:31 11.07.2026
Житель Константиновки, опасаясь мобилизации в ВСУ, переодевался в женское

Мужчина в Константиновке переодевался в женское, чтобы его не мобилизовали в ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Константиновке переодевался в женскую одежду, чтобы избежать насильственной мобилизации в ВСУ.
  • Мужчины призывного возраста старались не выходить из дома, опасаясь мобилизации.
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мужчина в Константиновке Донецкой Народной Республики до освобождения города, когда он оставался под контролем украинских военных, переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от сотрудников ТЦК и избежать насильственной мобилизации в ВСУ, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Седашова.
"Один (мужчина - ред.) даже был, ему некому было сходить (в магазин - ред.), он надевал парик, юбку, рубашку, очки, брал палочку и, как бабушка, шел", - сказала она.
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По словам Седашовой, мужчины, опасаясь мобилизации, старались не выходить из дома, и крайне редко на улицах можно было встретить мужчин призывного возраста.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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