В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Рыльске Курской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, сочетанное осколочное ранение головы и правой руки.