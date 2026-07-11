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В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 11.07.2026
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14:13 11.07.2026 (обновлено: 14:20 11.07.2026)
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльске Курской области украинский дрон атаковал автомобиль.
  • Пострадавший — 39-летний мужчина — получил медицинскую помощь, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга и сочетанное осколочное ранение головы и правой руки.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Рыльске Курской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Рыльске вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находился 39-летний мужчина... Наши врачи оказали необходимую помощь", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, сочетанное осколочное ранение головы и правой руки.
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ПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРыльскАлександр Хинштейн
 
 
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