В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльске Курской области украинский дрон атаковал автомобиль.
- Пострадавший — 39-летний мужчина — получил медицинскую помощь, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга и сочетанное осколочное ранение головы и правой руки.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Рыльске Курской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он уточнил, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, сочетанное осколочное ранение головы и правой руки.
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